Nieuwbouw JAL-terrein Dongen ‘behoudt industrieel karakter’

DONGEN - Industrieel erfgoed is populairder dan ooit tevoren. Ook in Dongen wordt dat duidelijk nu op het terrein van de voormalige JAL-fabriek 42 nieuwe woningen verrijzen. Vanaf volgende week liggen de plannen van Hazenberg Bouw ter inzage.

Het hoofdgebouw van de voormalige schoenenfabriek is een Rijksmonument. In dit gebouw worden achttien appartementen gerealiseerd. In een bijgebouw komen nog eens zes appartementen. Daarnaast worden er op het terrein achttien grondgebonden woningen gebouwd.

Het aantal woningen is wel wat teruggeschroefd in vergelijking met de eerste plannen. Projectontwikkelaar Evelien Coenen van Hazenberg: ,,We hebben na reacties van de omwonenden en in overleg met de gemeente elf woningen geschrapt. Drie van de geschrapte woningen waren aanvankelijk gepland achter het Rijksmonument. De omwonenden hadden moeite met de kap van de bomen die daar staan.’’

Veel bomen

Volgens Coenen is in de plannen rekening gehouden met de vele bomen op het terrein. ,,We hebben ze daar waar mogelijk ingepast in het ontwerp’’, zegt Coenen.

Volledig scherm Het stedenbouwkundige plan voor de nieuwbouw op het JAL-terrein. Ten noorden van de schets ligt de Sint Josephstraat. Het grote gebouw rechtsboven is de monumentale fabriek zelf. © Hazenberg Bouw

Het Rijksmonument is ook in de toekomst de blikvanger op het terrein achter de Sint Josephstraat. ,,De buitenkant wordt inclusief de kozijnen zoveel mogelijk in stand gehouden’’, zegt Coenen. ,,Alleen aan de oostzijde komen studio’s waarvan de ingang aan de buitenkant komt. En er komt een dakopbouw.’’

Betonnen skelet

De binnenkant van het gebouw wordt volgens Coenen ook grotendeels in ere wordt gehouden. ,,De bestaande trap blijft behouden en ook het betonnen skelet blijft intact. Het metselwerk blijft na de bouw te zien. De bedoeling is dat het gebouw zijn industriële karakter behoudt. De appartementen worden wat dat betreft echte lofts, zoals je die in meer oud-industriële plaatsen tegenkomt.’’

Het stedenbouwkundige plan van Hazenberg is vanaf 19 juni tot en met 23 juli te raadplegen op www.ontwikkelingjalterrein.nl of op het gemeentehuis. Vragen over het plan kunnen via de website gesteld worden. Medewerkers van Hazenberg Bouw nemen vervolgens telefonisch contact op om de vragen te beantwoorden. Later volgt het definitieve ontwerp met een andere architectonische invulling.