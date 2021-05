Nieuwbouw 40 appartementen op plaats beeldbepalend hoofdkantoor Fourstar in Rijen

In de rij voor een Hollywood-smi­le: facings zijn populair, maar: ‘Niet zomaar aan gezonde tanden slijpen’

1 mei De sociale media staan er vol mee: kaarsrechte, hagelwitte tanden. In veel gevallen geen echte tanden, maar facings. Het plaatsen van een schildje van porselein of composiet over je tand is uitermate populair, maar niet zonder consequenties. Daarom wil de beroepsorganisatie voor tandartsen nieuwe regels: betere kwaliteit én een verplichte bedenktijd.