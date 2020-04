Nieuw Waailand Festival in Breepark zonder publiek

De organisatoren besloten om het groter en beter aan te pakken. Grootscholten: ,,We proberen onszelf continu te verbeteren. De eerste livestreamshow is gegeven vanuit onze opslagruimte. Nu kwamen we via via bij Breepark terecht. Dat is helemaal geweldig. We proberen de echte festivalsfeer bij de mensen thuis te brengen. Soms laten we tussendoor oude beelden zien. Mensen vinden dat leuk, zo hebben we gemerkt. In die tijd wordt de dj-booth ontsmet. Dat doen we na iedere act.”