Nieuw restaurant in Oosterhout heet Quisine: ‘Schwung aan de Heuvel geven’

OOSTERHOUT - De restaurantketen Quisine komt naar Oosterhout. De zaak komt aan de Heuvel, in het pand waar ooit het Filmhuis zat. ,,We hebben in Nederland gezocht naar de krenten in de pap.”

Al langer zijn er plannen voor een restaurant op de locatie van Heuvel 27, dat eigendom is van Tony Topouzis. De horecaondernemer is blij met Quisine: ,,De komst van deze zaak is echt een versterking van de Heuvel als restaurantplein, in combinatie met de opknapbeurt die het plein gaat krijgen.”

Quote De Heuvel wordt echt een horecap­lein, we willen met meerdere zaken de handen ineenslaan om schwung aan de Heuvel te geven Robin Wijnen, Quisine

Quisine is vorig jaar opgezet en heeft een draaiende zaak in Veldhoven. Uitbreidingslocaties dit jaar zijn Oss en Oosterhout. ,,Wij waren op zoek naar mooie panden in middelgrote gemeenten en kwamen zo in Oosterhout terecht”, verklaart Robin Wijnen namens Quisine. ,,We zochten naar de krenten in de pap. Dit is een mega-interessante locatie. Met pandeigenaar Topouzis hadden we meteen een klik.”

Terrasruimte

Voor Wijnen telt evengoed mee dat het plein aangepakt wordt. Zo komt er meer terrasruimte en wordt het aantal parkeerplaatsen minder. ,,De Heuvel wordt echt een horecaplein, we willen met meerdere zaken de handen ineenslaan om schwung aan de Heuvel te geven.”

Blauwdruk

Het nieuwe restaurant heeft binnen plaats voor zo'n tachtig zitplaatsen, plus nog terrasruimte voor honderd mensen. Half juni hoopt Wijnen de Oosterhoutse locatie te kunnen openen. ,,De belangrijkste vergunningen moeten nog verleend worden. Zo gaan we nog een klein stuk aanbouwen. We willen een goed terras aanleggen. Verder zijn we bezig met de inrichting. Daarvoor hebben we al een blauwdruk. Qua verlichting, lambrisering en keuken willen we hetzelfde doen als in Veldhoven. Het is copy paste.”

Avondje uit

Wijnen had meerdere horecazaken in Eindhoven, onder meer aan het Stratumseind en het Stationsplein. Quisine heeft meerdere aandeelhouders. ,,Voor corona zijn we begonnen met het concept waarbij we een restaurant wilden opzetten met meer regie voor de gasten. Ze kunnen zelf het tempo bepalen van hun avondje uit.”

Quisine richt zich op eenvoudige gerechten. ,,We willen dat onze gerechten op elke locatie dezelfde smaak en uitstraling hebben. We zijn nog op zoek naar personeel uit de regio, zo hopen we dat de zaak Oosterhoutse allure krijgt.”

Wijnen zag de crisis als een mogelijkheid om uit te breiden. ,,Je zou juist denken dat je nu op de rem moet trappen. Wij hopen dat we met meerdere locaties de verliezen van het restaurant in Veldhoven goed kunnen maken. We willen in 2021 met drie restaurants een goede Kerst draaien. In 2022 hebben we de ambitie om nog twee of drie zaken erbij te openen.”

Volledig scherm Postkantoor aan de Heuvel. Foto in 1986. Nu komt er een restaurant. © Johan van Gurp