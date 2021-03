Nieuw plan met veelzijdig aanbod: Rijen krijgt 35 woningen op KIN-locatie

Het betreft in totaal tien patiowoningen, zeven eengezinswoningen en achttien appartementen van circa 70 tot 90 m2. Diepstraten is blij met het project dat volgens haar voorziet in een grote behoefte: ,,De ontwikkelaar heeft voor deze locatie een mooi plan gemaakt, dat aansluit op de woonbehoefte in Rijen. Veel inwoners willen op dit moment iets anders, maar dat is er op dit moment niet. 45 procent van de woningen in de gemeente bestaat momenteel uit rijwoningen.”

Diepstraten: ,,Dit plan voorziet ook in andere bouwvormen en woonmilieus. Dat is een positieve ontwikkeling. Bovendien zijn 28 van de 35 woningen levensloopbestendig en daarmee dus ook zeer interessant voor senioren. Dat is ook een belangrijke doelgroep die we met dit plan willen bedienen.”

Perceel van 5.600 vierkante meter

Ook directeur Jannes Pekaar van De Bunte Vastgoed Zuid is enthousiast over de nieuwe invulling van het 5.600 vierkante meter grote perceel. ,,We zijn er inmiddels zo’n 1,5 jaar mee bezig. Er is ook gesproken met buurtbewoners. De reacties waren eigenlijk louter positief. Ook door mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning worden onze plannen goed ontvangen. Belangstellenden verwachten we op zijn vroegst eind dit jaar meer te kunnen vertellen over de koopmogelijkheden.”

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 2 maart ter inzage voor een periode van zes weken. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer activiteit in het blok

Over de prijzen van de ‘middeldure koopwoningen’ kan Pekaar nog niets zeggen: ,,Dat moeten we allemaal nog bekijken.” Waar KIN zich na afloop van het huurcontract dat tot eind 2022 loopt gaat vestigen is ook nog niet bekend.

Diepstraten hoopt dat de ontwikkeling van de KIN-locatie de aanzet is voor meer activiteit in het gebied dat grofweg wordt omsloten door de Heistraat, Hoofdstraat, Looiersveld en Rector Buijsselstraat: ,,Er zijn al eerder pogingen gedaan door de gemeente om bijvoorbeeld het AVIA-tankstation ruimte te laten maken voor woningbouw. En dat geldt eigenlijk voor dit hele blok, dus daarom blijven we in gesprek met grond- en pandeigenaren.”

Volledig scherm Impressie van nieuwe woonwijk in Rijen op voormalige locatie van KIN Installatietechniek. © Gemeente Gilze en Rijen