Nieuw plan in gemeente Geertruidenberg? Eerst archeologisch onderzoek doen

"We willen zorgvuldiger met onze historie omgaan", verklaart wethouder Bert van den Kieboom (Lokaal+). "Daarvoor hebben we een nieuwe archeologische waardekaart gemaakt. De kleuren betreffen verschillende benaderingen per gebied: we moeten ergens zuinig op zijn, superzuinig op zijn of we kunnen met een gerust hart zeggen dat er niets te vinden valt." Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de bedrijventerreinen in Raamsdonksveer.