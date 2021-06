Nieuw onderwijs op Hanze College: leerlingen bepalen deels zelf hoe schooldag eruitziet

Verdachte uit Prinsen­beek in groot drugsonder­zoek opgepakt in Duits hotel

24 juni PRINSENBEEK - De politie heeft woensdag in Duitsland een zevende verdachte aangehouden in het grote drugsonderzoek waarin vorige week al zes mannen zijn opgepakt, onder meer in Made. De man uit Prinsenbeek is gearresteerd in een hotel in de vakantieplaats Winterberg. Dat bevestigt de politie Zeeland-West-Brabant.