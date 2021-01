Nieuw jaar, nieuwe werkzaamheden: ‘Vooral veel werk op kantoor’

BoerenpraatMADE - De jaarwisseling brengt op onze boerderij ook altijd weer een hele wisseling van werkzaamheden met zich mee. In december stonden we hier vol in de ‘kerstpakkettenmodus’, wat veel gezellige drukte met zich meebracht. De laatste groepen jongvee haalden we van de polder naar de stal. Zij werden toen meteen geschoren. Ook altijd een hele klus.

De melkkoeien waren vorig jaar tot 20 december overdag buiten, maar genoten daarna nog steeds vers gras, dat we naar de stal brachten. De machines die we in de winter niet nodig hebben, maakten we schoon en zetten we binnen. Al met al scheelt het een hoop werk als de dieren dag en nacht binnen zijn.

Veel gegevens verzamelen en bundelen

Quote We moeten vooral veel gegevens van jaarover­zich­ten verzamelen en bundelen Erik van Oosterhout Het melken in de ochtend en avond doe ik zelf, maar als mijn vader overdag voert, blijft er wat tijd over voor ander werk. Ik doe graag het werk in de schuur, zoals het onderhoud van de machines. Maar voor ik daaraan kan denken, ligt er vooral veel werk op kantoor. We moeten vooral veel gegevens van jaaroverzichten verzamelen en bundelen. Zo kunnen we een ongelofelijke bult aan rapportages maken.

Met het waterverbruik berekenen we de rioolwaterheffing, met het grondwaterverbruik de beregeningsheffing. Het voer moet worden bemonsterd en gemeten, zodat we de Kringloopwijzer in kunnen vullen. De energiescan voor gas, brandstof en stroom moet gemaakt worden. Data van de dierenarts, gezondheidsdienst en CDM (Continu DiergezondheidsMonitor) moeten in koekompas, koe-alert en koemonitor staan.

Focus Planet en Planet Proof

We maken een nieuw bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan met de dierenarts. Samen met de biodiversiteitsmonitor bepalen al deze gegevens of we aan de Focus Planet eisen voldoen van de melkfabriek. Als we de Kringloopwijzer combineren met Focus Planet, de biodiversiteitsmonitor, de broeikasgasuitstoot en weidegang en we scoren daar voor twee derde op top niveau, dan voldoen we aan de eisen van het keurmerk Planet Proof. Dat zien we als een doel op zich.

Ondertussen moeten we niet vergeten dat er een nieuwe regel bijgekomen is. We moeten nu al melden waar we snijmais gaan verbouwen. Dat mogen we sinds dit jaar een maand later gaan bemesten dan de andere gewassen.