Nieuw hotelketen in Oosterhout opgericht door nazaten Van der Valk

OOSTERHOUT - Het eerste hotel in Nederland van keten GR8 (uit te spreken als het Engelse "great") is geopend en staat aan de Beneluxweg in Oosterhout. Het voormalige Tulip Inn is de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. De modernisering van het pand blijkt ook een positieve invloed op de omgeving te hebben.

De nieuwe Nederlandse keten is opgericht door drie kleinkinderen van Gerrit van der Valk. De nieuwe keten moet comfortabele 3-sterren faciliteiten bieden.

'Er lagen hier wat uitdagingen voor ons', vertelt de Oosterhoutse wethouder Robin van der Helm. Hij doelt onder meer op de verpaupering van het terrein dat ingeklemd ligt tussen de A27, Beneluxweg en Europaweg. De laatste tijd ziet hij echter een positieve kentering in het gebied. 'Het nabijgelegen Floralia Park is een mooi initiatief, er vestigen zich weer bedrijven op de meubelboulevard aan de overkant en het restaurant en het hotel zijn opgeknapt. Die nieuwe uitstraling heeft ook invloed op de mensen die hier komen.' Hij geeft aan nog wel naar een oplossing te zoeken voor de geparkeerde vrachtwagens. 'En we willen een veilige verbinding creëren tussen de wijk en het park.'

Van der Helm beschouwt het hotel als een aanwinst voor Oosterhout. 'Er is behoefte aan overnachtingsvoorzieningen in het Baroniegebied, vooral zakelijk. Ook de bedrijven in onze gemeente hebben steeds meer internationale relaties. We hopen dat de hotelgasten een bezoek brengen aan ons stadshart en er terugkeren.'

Martien Heinrichs, telg uit de Van der Valk-familie en directeur van GR8 Investments, verwacht dat zo'n zestig procent van de gasten er zal overnachten om zakelijke redenen. 'We richten ons op "people on het move". We kiezen daarom bewust voor locaties die snel te bereiken zijn. Hier zitten we vlakbij de afslag, maar ook dicht bij een golfpark, natuur en de Efteling.' GR8 heeft meer plannen in de regio. Heinrichs: 'Aan het einde van het jaar starten we met de werkzaamheden aan een hotel in Breda, vlakbij de Ikea en de A16.'

De hotels van GR8 werken samen met de restaurants van La Place. 'Wij verzorgen zelf geen maaltijden en drankjes. Dat laten we allemaal over aan La Place', vertelt Heinrichs. Verder kenmerkt het hotel zich door technische snufjes. 'Wie een kamer boekt, ontvangt per mail een QR-code, waarmee de kamerdeur geopend kan worden.' Inchecken bij de balie behoort dus tot het verleden. 'Het hotel heeft daarom geen lobby, maar een huiskamer waar altijd een gastheer of gastvrouw aanwezig is', vult operations manager Dennis Jansen aan. 'Deze kan ook met een live-verbinding opgeroepen worden via het scherm op de hotelkamer.'