Nieuw handzaam boek Cock Gorisse (78): ‘Veel vraag naar boeken over geschiedenis van Oosterhout’

ziekenhuisgeschiedenis 200 jaar Amphia en voorgan­gers: over de macht van meneer pastoor en ruziënde artsen

Het is, zeker in deze covid-tijd, nauwelijks voorstelbaar. Maar tot ver in de vorig eeuw was de hygiëne in onze ziekenhuizen ver te zoeken. Een huisarts die zomaar de operatiekamer kon oplopen, de chirurg die vooraf nog even een sigaretje rookte: niemand die er van op keek.

18 november