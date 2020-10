Nieuw grandcafé op prominente plek in Oosterhout

Op een prominente plek op de Oosterhoutse Markt komt een nieuwe horecazaak. Piet Tabak uit Lage Zwaluwe opent binnenkort grandcafé de Huyschkamer, in het pand waar eerst Eeterij de Verbeelding zat. Het is zijn tweede zaak in Oosterhout.

,,Op een doordeweekse dag zat ik in mijn eentje op een terras op de Markt, zoals ik wel vaker doe. Het viel me op dat het pand waar ik tegenaan keek, leegstond”, vertelt Piet Tabak, eigenaar van het nieuwe grandcafé. ,,Het idee van een tweede zaak speelde al langer door mijn hoofd. En ik wist dat het restaurant dat hier eerst zat, goed liep.”

Hij besloot ervoor te gaan. Half augustus begon hij met de verbouwing, in november moet de Huyschkamer de deuren openen. ,,We serveren elke denkbare drank”, zegt Tabak. ,,Daarnaast hebben we een borrelkaart, die van elf uur ‘s ochtend tot elf uur ‘s avonds beschikbaar is. En we bieden de mogelijkheid om uitgebreid te dineren.”

Quote Het idee van een tweede zaak speelde al langer door mijn hoofd Piet Tabak

Het virus

Het coronavirus schrikt hem niet af. ,,Met Woods, de brasserie die ik heb aan de rand van de Vrachelse Heide, gaat het ook in deze tijd goed. We hebben een grote buitenruimte, waardoor we toch nog veel gasten kunnen ontvangen.” Bij zijn nieuwe zaak heeft hij die ruimte niet, toch denkt hij met het aantal tafeltjes binnen genoeg omzet te kunnen draaien.

Quote Voordat ik aan mijn studie begon, fantaseer­de ik al over een eigen horecazaak Sanne Lankhaar

Protegés

Hoewel Tabak de eigenaar is van de Huyschkamer, krijgen twee van zijn medewerkers de touwtjes in handen. Sanne Lankhaar en haar vriend Bart Casteelen, allebei 23 jaar. ,,Ze werken al jaren bij mij. Het idee is dat zij de zaak over vijf jaar overnemen.”

Sanne spreekt van ‘een droom die uitkomt’. ,,Voordat ik met mijn studie begon, fantaseerde ik al over een eigen horecazaak. Toen Piet met dit plan kwam zei ik volmondig ‘ja’.” Haar vriend Bart twijfelde even of de horeca wel zijn toekomst zou zijn, maar ze gaan het tóch samen doen. Ja, ze zijn nog jong. Maar, zegt Lankhaar: ,,We worden begeleid door Piet en een horeca-adviseur. We hebben er vooral veel zin in.”

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: