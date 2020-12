Nieuw dorpshart Made: 55 woningen en theater met verzinkbaar podium

In Oosterhout zijn de kroegen toch even open, maar alleen voor bezoekers in auto's

20 december OOSTERHOUT - Acht uur lang langzaam rijdend verkeer op 100 meter? Daar ben je normaal niet blij mee. De zondagrijders in de Klappeijstraat bracht iedereen echter een lach op het gezicht. Met name bij de horecaondernemers in de uitgaansstraat, die weer even gasten konden verwennen. ,,Kippenvel, de hele dag al.”