Nieuw college van Dongen gaat schulden gemeente terugdringen

12 Uur in een kippenhok tegen gedwongen prostitu­tie

14:27 OOSTERHOUT/ZANDVOORT ,,Willen jullie mij alsjeblieft helpen een meisje te bevrijden?"Met deze emotionele oproep doet de Oosterhoutse Susan van Geenen mee aan de campagne Lock me Up van Free a Girl: een campagne om kleine en jonge meisjes meisjes- net zo oud als haar dochter van 8 jaar- uit India te bevrijden uit hun gevangen bestaan van gedwongen prostitutie. Morgen laat ze zich 12 uur lang opsluiten in een kippenhok van 2 m2 op het strand van Zandvoort.