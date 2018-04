Nieuw college Dongen op 17 mei verwacht

Het streven is, melden de formateurs, om die avond het coalitieakkoord te bespreken in de gemeenteraad. Ook kunnen de drie partijen dan hun kandidaat-wethouders voordragen voor benoeming.



Volgens Van Huijgevoort (oud-raadslid in Tilburg) en Kortmann (voormalig burgemeester Baarle-Nassau en Oisterwijk) verlopen de gesprekken 'in een goede en ontspannen sfeer'. In de eerste week is, zo vertellen ze, voornamelijk ingezoomd op de 'mogelijke breekpunten'. ,,Op die punten is voortgang geboekt en zijn concrete afspraken gemaakt.''



Meer informatie willen de formateurs en onderhandelaars - die de afgelopen vier jaar ook al samen in de coalitie zaten - nu niet kwijt. De partijen moeten rustig, zonder druk van buitenaf, verder praten, zo is het idee. De drie partijen denken nog een 'goede week' nodig te hebben om met elkaar overeenstemming te bereiken.