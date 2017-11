Nieuw burgerpanel gemeente Geertruidenberg: 3 vragen

2. Uit wie bestaat de Adviesraad? Tien mensen zitten in het panel. "Een mix van mensen met kennis en mensen die hun voelsprieten in de samenleving hebben", meent wethouder Adriaan de Jongh. Daarbij is er in de nieuwe raad voor het eerst aandacht voor jeugdzorg. "We hopen op een ouder met een link: iemand die een kind heeft met die problematiek of iemand die ervaring heeft met jeugd via een zorginstelling", zegt Cees van Gageldonk namens de Adviesraad. Er bestaan nog enkele vacatures.

3. Wat kan de Adviesraad Sociaal Domein bereiken?

Het panel bepaalt niks, maar heeft wel een belangrijke inbreng. "Zo hebben we ervoor kunnen zorgen dat de scootmobielpool in onze gemeente niet is afgeschaft. Er is goed geluisterd naar ons", stelt Van Gageldonk. "We zorgen voor input vanuit de praktijk. Als het gaat over inburgeringscursussen laten we ons adviseren door Trema en Vluchtelingenwerk." Daarnaast houdt de Adviesraad de gemeente alert. "De digitalisering is leuk, maar de gemeente moet voor iedereen toegankelijk blijven. Bel gewoon, zeggen we tegen de mensen. Ook proberen we mensen wegwijs te maken op internet of ze te helpen met het invullen van een aanvraagformulier voor het mantelzorgcompliment. We prikkelen de gemeente om over deze zaken na te denken." Ook over participatie praat de Adviesraad mee. Van Gageldonk: "Zodat bedrijven mensen met een beperking aannemen. Ja, dat kost veel energie. Maar het levert ook veel op."