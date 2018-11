Nieuw aanzien ‘Everdenberg’ en Blik

Auto vliegt uit de bocht en ramt verkeers­paal in Oosterhout

12 november OOSTERHOUT - Een auto heeft maandagavond forse schade opgelopen toen de bestuurder in de bocht de macht over het stuur verloor en een verkeerslicht ramde op de Europaweg in Oosterhout. Zowel de bestuurder als de inzittenden kwamen met de schrik vrij.