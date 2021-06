Niet overal liggen ze tegen het plafond, maar het probleem met arbeidsmigranten loopt uit de klauwen

Met negatieve test op de tribune bij de honkbal­lers van Twins voelt meteen weer als vanouds

31 mei OOSTERHOUT - Het was weer even wennen: twee keer speelden de honkballers van Twins in Oosterhout aan de Kasteeldreef een heuse wedstrijd met publiek. Het voelde meteen als vanouds. Maar nu ligt de competitie toch weer stil vanwege het plaatsingstoernooi van Nederland voor de Olympische Spelen.