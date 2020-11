Niet meer op familiebezoek of vakantie in het buitenland? ‘Dan het kerstdiner maar via Skype’

WEST-BRABANT - Kerst vieren met familie in het buitenland of even uitrazen op de piste? Het zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Het kabinet heeft een negatief ­reisadvies afgegeven tot half januari. Een reiziger, reisagent en accommodatiehouder reageren. ‘Weer een klap’.

De Oosterhoutse Cristina (49, ‘liever geen achternaam’) brengt Kerstmis het liefst door met haar familie in Spanje. Maar met de oplopende besmettingen in beide landen heeft ze besloten dit jaar thuis te blijven. ,,Of er moet nog een wonder gebeuren”, zegt de van oorsprong Spaanse.

Verstandig nadenken

Ze nam het besluit niet vanwege het negatief reisadvies, dat de overheid dinsdag heeft afgekondigd. ,,Ik heb geen verbod nodig, het is een kwestie van verstandig nadenken”, vertelt Cristina. ,,We moeten het vliegtuig in. Eenmaal daar zitten we vooral binnen met een heel gezelschap. Dat zijn voor mij te veel risico’s.”

Quote Via Skype kunnen we ook samen eten en kletsen. We vieren de feestdagen volgend jaar gewoon iets groter Cristina uit Oosterhout

Daarbij, zegt de Oosterhoutse: ,,Ik vraag me af of we überhaupt écht vakantie kunnen vieren in deze situatie. Als de winkels dicht zijn, en je overal een mondkapje moet dragen.” En het kerstdiner? Dat doet de familie nu via Skype. ,,Zo kunnen we ook samen eten en kletsen. We vieren de feestdagen volgend jaar gewoon iets groter.”

Wat te doen met de kerstvakantie: het is een vraag die veel mensen hoofdbrekens zal bezorgen. Zeker nu het kabinet dinsdag opriep tot half januari zo veel mogelijk thuis te blijven, en geen reizen naar het buitenland te boeken (zie kader onderaan met vijf vragen én antwoorden over het negatief reisadvies).

,,We willen niet dat mensen het virus mee naar huis nemen”, zei premier Mark Rutte daarover.