Niet langer routine, rust, regelmaat: woning 'thuisdealer van Oosterhout' mag op slot

De IJsmarkt is straks een warm en liefdevol middelpunt van de Oosterhout­se binnenstad

10:28 OOSTERHOUT - ,,We kregen onlangs via Facebook een berichtje. Een ouder: of er mogelijkheden waren om een collectie voor Spieren voor Spieren te doen tijdens de IJsmarkt. Die zijn er natuurlijk. Maar dan willen we het ook echt groter aanpakken, we hebben het idee gelijk omarmd. We weten nog niet exact hoe, maar het leent zich er uitstekend voor”, klinkt één der organisatoren Arno Meulendijks opgewonden.