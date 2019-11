Nicotineverslaafde Rait uit Raamsdonkveer is veranderd in een anti-roker

Zestien jaar lang rookte Rait Nesseem zo’n veertig sigaretten per dag. Maar sinds 1 oktober heeft de 29-jarige inwoner van Raamsdonksveer de peuk definitief afgezworen. Een bezoek aan het Stoptoberhuis opende hem de ogen. “Van longarts Wanda de Kanter hoorde ik dat er maar liefst vijfduizend verschillende stoffen in een sigaret zitten. Rattengif, aceton, en ook terpentine en ammoniak. Als je dat spul voor je werk gebruikt, zet je een mondkapje op, en toch rook je het. Dat is zó tegenstrijdig. Toen ik ook nog eens hoorde dat je van een nicotine-injectie onmiddellijk doodgaat, was het voor mij helemaal duidelijk: ik kap ermee.” Een soort medicijn om van de nicotineverslaving af te komen, Champix, maakte het voor Nesseem nog makkelijker. “Voor mij leek het wel een toverdrankje.”



Desondanks maakte Nesseem een paar heel moeilijke dagen door. “Toen we na vijf dagen in het Stoptoberhuis naar huis gingen, werden veel deelnemers opgehaald door familie, vrienden. Ik niet. Thuis zat ik twee dagen op de bank, niemand om me heen. Mijn enige vriend, de sigaret, daar had ik dus ook mee gebroken. Ik was heel emotioneel. Ook daar heb ik in het Stoptoberhuis handvatten voor gekregen: niet in de zielige modus blijven zitten, ga aan de slag.” Zo bezoekt hij regelmatig de sportschool. En hij mijdt plekken waar veel wordt gerookt. “Ik kom niet meer bij mijn ouders, die paffen erop los. Ook als ik er ben. Dan komen ze maar bij mij.”