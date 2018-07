Netwerk 50+ Dongen trekt de stekker er uit

In 2013 ontstond het netwerk midden in de crisistijd uit een initiatief van John van Riel en Frank van Heteren. Een golf van ontslagen maakte het voor vijftigplussers extra moeilijk een nieuwe baan te vinden. Het netwerk was meteen de eerste inloopavonden al een succes. Een kernteam bedacht activiteiten die konden helpen bij het solliciteren. Eind 2013 waren er al zeventig leden.

Aanpakken

Het ging echt ergens om. Geen flauwe cursussen maar serieus aanpakken om beter te scoren bij het schrijven van een sollicitatiebrief, het opstellen van een CV, of motivatiebrief en het voeren van een gesprek. Daarnaast trainde het netwerk haar leden in het gebruik van social media als LinkedIn.

Ook waren er inloopochtenden met sprekers die thema's behandelden als Loopbaanswitch en Het CV dat werkt. Wie langer werkloos was kreeg informatie over rondkomen met een bijstandsuitkering of wetgeving van het UWV. Het kernteam timmerde aan de weg voor haar leden en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Bert Verbunt kijkt met plezier terug naar een van de hoogtepunten. ,,De themadag van 24 mei 2014 in het scoutinggebouw met het thema Omgaan met werkeloosheid.''

Genetwerkt

Maar de markt is veranderd, stelt het Netwerk 50+ vast. Verbunt: ,,Er wordt nauwelijks meer genetwerkt tijdens de inloopochtenden, er komen geen vragen over het vinden van een andere baan en het aantal leden is gedaald naar 26, inclusief het kernteam. De behoefte aan ondersteuning door het Netwerk bij het vinden van een baan is kennelijk nihil of wordt elders gevonden. Dan heeft het geen zin door te gaan.''