Net als in de Tweede Kamer: gemeenteraad Dongen vergadert op een nieuwe manier

Het verloop van de raadsvergadering afgelopen donderdag in Dongen was op zijn zachtst gezegd wennen. De fractievoorzitters hadden in meerderheid besloten om de vergadering een vorm te geven die afgekeken was van de Tweede Kamer. In vaste volgorde voert elke partij daarin vanaf een spreekgestoelte het woord over onderwerpen die op de agenda staan. Een lid van een andere partij dat een opmerking wil maken, moet gaan staan en zo zijn of haar zegje doen. De gedachte is dat er zo meer duidelijkheid komt in de discussie.