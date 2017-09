Nepprofiel op Facebook van Oosterhoutse horecavrouw Marie-Louise Jansen: 'Het is beangstigend'

Marie-Louise Jansen, een bekende Oosterhoutse horecavrouw, is furieus. Een onbekende heeft van haar een nepaccount aangemaakt. ,,Ik snap niet dat iemand zoiets doet. Gelukkig is geen van mijn vrienden erin getrapt.'' Jansen ontdekte het account donderdagavond. ,,Een kennis belde. Vertelde dat ze van mij een verzoek had ontvangen om 300 euro over te maken. Ze vertrouwde het niet. Gelukkig maar. Haar man heeft na ons gesprek nog geprobeerd de vervalser uit de tent te lokken, maar daar kwam weinig uit.''

Waarschuwen

Jansen heeft meteen na die ontdekking een bericht op Facebook gezet om iedereen te waarschuwen. ,,Toen kreeg ik steeds meer reacties van vrienden die ook een bericht hadden ontvangen.'' Jansen probeerde verder nog in contact te komen met Facebook, om te vragen het account per direct te verwijderen. ,,Maar die organisatie is niet te bereiken. Nergens vind je contactgegevens. Ik heb daarom mijn vrienden maar gevraagd om het nepprofiel te rapporteren.''

Onvindbaar

Het account verdween daardoor even, kwam weer in de lucht, maar is inmiddels onvindbaar. Jansen: ,,Gelukkig maar. En nu hopen dat het voorbij is. Het is best beangstigend dat iemand je gegevens op zo'n manier gebruikt. Ik ben er gisteren heel de avond mee bezig geweest.'' Jansen gaat zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie, vertelt ze. ,,Ik heb enkele screenshots gekregen van vrienden, onder meer met het rekeningnummer dat de vervalser meestuurde.''