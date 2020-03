Nepaccounts op Instagram zitten politie Oosterhout dwars

OOSTERHOUT - Boa’s en politie in Oosterhout hebben last van nepaccounts op Instagram. Door de spookadressen loopt de politie serieuze meldingen mis.

De mensen achter de nepaccounts doen zich op Instagram voor als de officiële politiepagina door foto’s en video’s van de echte pagina te kopiëren, maar in feite gaat het om bedriegers. Namen van nepaccounts zoals @politieoosterhout of @boaoosterhout klinken officieel. Ze zijn het echter niet. Het juiste account is @handhaving_oosterhout

Eind januari kwamen Oosterhoutse boa’s erachter dat er weer een nepaccount was opgericht. ,,We ontvangen wekelijks berichten van onze volgers en we proberen altijd zo snel mogelijk te reageren. Als deze berichten naar de nepaccounts worden gestuurd, kunnen wij ze vanzelfsprekend niet oppakken”, laat handhaving weten. Samen met de politie en het juridische team van de gemeente Oosterhout wordt er gezocht naar een mogelijkheid om dit probleem op te lossen.

Quote Als deze berichten naar de nepac­counts worden gestuurd, kunnen wij ze vanzelf­spre­kend niet oppakken Handhaving Oosterhout

Op het moment dat er een privé-bericht met een melding naar een nepaccount wordt gestuurd, krijgen melders soms ook antwoord. Het gaat dan niet om het antwoord van een politieagent, maar van een bedrieger.

Misgelopen

Met als gevolg dat de handhaving en politie meldingen mislopen. ,,Wij hebben geen zicht op het aantal meldingen die de nep accounts ontvangen. Op het moment dat er echt iets van belang is, waar wij direct op moeten reageren komen wij daar niet achter. Dat is erg vervelend. Vooral als mensen denken dat wij daar zelf achter zitten,” aldus jeugdboa Olaf Korsman.

Privé-berichten

Ook de politie in Oosterhout heeft al enkele maanden last van nepaccounts op Instagram. De afdeling communicatie heeft privé-berichten gestuurd naar deze nepaccounts, met het verzoek deze te sluiten. ,,Enkele nepaccounts hebben hierop gereageerd en geven aan het account te verwijderen.” De accounts waar geen reactie van is gekomen, zijn landelijk gemeld door de politie en zullen worden verwijderd.

Quote Instagram is tenslotte maar een hulpmiddel Olaf Korsman, Jeugdboa Oosterhout

Korsman legt uit dat handhaving zo goed mogelijk probeert aan te tonen dat zij het officiële account zijn. ,,In de biografie geven we aan dat we een overheidsorganisatie zijn en dat bij vragen een direct message (DM) naar ons gestuurd kan worden. Ook hebben we een verificatiebadge, een blauw vinkje, aangevraagd bij Instagram, maar helaas is dit tot op heden nog niet gelukt.”