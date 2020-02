Nelleke ut Vrijgezelleke publieks- én jurylieveling in Dongen

Vriendschappelijke sfeer

,,Ik hop het toch zó”, zegt een licht gespannen Van Kuijk. ,,Mijn weekend kan nu al niet meer stuk, maar het zou geweldig zijn als eerste vrouw in 56 jaar sauwelavonden, de prijs te pakken.” De vrijgezelle Nelleke is de dertiende typetje dat Trea neerzet. In al die jaren heeft ze ervaren dat er een verschil zit in de wijze waarop mannen en vrouwen in de ton beoordeeld worden. ,,Mannen kunnen grappen maken over seks, hun vrouw of hun schoonmoeder. Als een vrouw dat doet, wordt het al snel ordinair gevonden.”