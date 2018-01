Nel Mater bleef altijd in haar rol van burgemeestersvrouw

In de liefst 15 jaar dat Mater burgemeester van Oosterhout was (1976-1991) kwam echtgenote Nel bijna standaard met hem mee. “Waar Bob was, daar was Nel”, zegt Helmi Huijbregts, zelf burgemeester van Oosterhout tussen 2001 en 2009. “Ze was een echte burgemeestersvrouw in de traditie zoals dat toen ging. Ging Bob naar een 50-jarig huwelijk of een 100-jarige, dan was ze erbij.”

Sociaal-maatschappelijk

Huijbregts: “Als wethouder van Teteringen (1978-1984, RvW) had ik hem leren kennen en respect voor hem gekregen. Toen ik burgemeester van Oosterhout werd was het voor mij dan ook vanzelfsprekend dat zij erbij was.”

Ook in de jaren na zijn overlijden bleef ze aanwezig in het sociaal-maatschappelijke leven van Oosterhout. Zo was ze actief in het vrijwilligerswerk en de protestante kerk.

Ereburger

Typerend: toen Bob Mater wegens ziekte in november 1991 zijn taken als burgemeester moest neerleggen werd niet alleen hijzelf, maar ook zijn echtgenote tot ereburger van Oosterhout benoemd. Huijbregts: “Voor mij is ze altijd de verpersoonlijking van Bob geweest. Een warme, belangstellende vrouw die altijd in haar rol van burgemeestersvrouw is gebleven.”

Het afscheid van Nel Mater vindt plaats komende maandag in De Beuk naast de Vredeskerk aan de Rulstraat in Oosterhout.