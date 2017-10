Neil Diamond Tribute Band trapt af in Terheijden

,,Als ik zijn muziek hoor, raak ik gelijk in een feeststemming. Dat geldt denk ik voor veel mensen. Iedereen boven de vijfendertig is toch wel bekend met zijn muziek”, vertelt Angelique Gulicxk (50) uit Dongen over haar passie voor de muziek van Neil Diamond. Ze is een van de drie zangeressen van de net opgerichte Neil Diamond Memories Band. Deze tributeband was de droom van muzikant Marcel Mulders uit Mierlo.

Passie

,,Sinds mijn 18e heb ik een passie voor deze muziek. Het begon met karaoke zingen, maar steeds vaker vroegen mensen uit mijn omgeving om zijn muziek te zingen live voor te dragen. Nu, 25 jaar later, heb ik samen met collega-muzikant Henk Vos de stap gezet. Een jaar geleden hielden we audities. Al snel vond ik tien getalenteerde mensen om mee samen te werken. Het afgelopen jaar hebben we alleen gerepeteerd. We hebben vervolgens een groot programma gemaakt en gaan daarmee nu optreden”, legt Mulders uit. Hij is tevens de zanger van de band.

Gulicxk: ,,De show duurt 2,5 uur. Het is niet alleen gewoon een concert. We draaien op de achtergrond ook filmpjes met bijvoorbeeld informatie over de nummers. Ook hebben we het decor en onze kleding afgestemd, zodat we de sfeer van toen zo goed mogelijk benaderen. Onze eerste try-out is zaterdag 28 oktober in De Koer in Terheijden. Dan polsen we hoe onze toeschouwers reageren en zetten we de puntjes op de i.”