Negen inbraken in twee dagen in Dongen, Kaatsheuvel, Gilze en Rijen

Finesse in houthakwed­strijd in Dongen bij team Got Wood

13 januari DONGEN - De eerste prijs in de eerste Dongense Houthak Kampioenschappen is gisteren gewonnen door het team 'Got Wood?'. Georganiseerd door Brouwerij Opener was het vooral een gezellig evenement. De nadruk lag op samenwerking, snelheid en behendigheid. En op kracht.