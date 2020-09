Negen flats in Oosterhout tegen de vlakte: ‘Eigenlijk is alles bespreekbaar, behalve de sloop’

OOSTERHOUT - Negen flatblokken in Oosterhout gaan tegen de vlakte. De sloop van 216 appartementen in Oosterheide is onvermijdelijk, zegt woningcorporatie Thuisvester. De constructie kan renovatie en verduurzaming letterlijk niet dragen.

Quote Mensen willen bij hun buren blijven. Pierre Hobbelen , Directeur woningcorporatie Thuisvester ,,Isolatie tegen de gevel, ventilatie, nieuwe leidingen... De flats zijn niet gebouwd om al dat extra gewicht te dragen.’’ Directeur Pierre Hobbelen van Thuisvester laat er geen duidelijkheid over bestaan: de ongeveer vijftig jaar oude flats zijn niet meer te redden. Zaterdag heeft hij de bewoners op de hoogte gebracht van de situatie en de toekomst.

Dat leverde emotionele momenten op. Sommige Oosterhouters wonen er al bijna hun hele leven. ,,De inkomens liggen hier niet hoog, maar de sociale betrokkenheid is groot. Mensen willen bij hun buren blijven’’, weet Hobbelen.

Hij geeft het voorbeeld van een man die in het bezit is van een old timer. ,,Die staat in de garage onder zijn woning. Dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom hij er nog woont. Maar die garages komen niet meer terug. Lastig’’, zegt de corporatie-directeur.

Onvermijdelijk vertrek

Sloop en nieuwbouw gaan zo’n acht jaar in beslag nemen. Eind 2022 gaat het eerste blok tegen de vlakte. De bewoners krijgen allemaal de mogelijkheid om terug te keren in een nieuwe woning, maar het is onvermijdelijk dat ze een keer weg moeten uit hun huidige flat. Hobbelen: ,,Onze huurders krijgen achttien maanden de om te verhuizen. Ze krijgen ook meteen prioriteit. We garanderen dat ze binnen zes maanden een woning vinden in Oosterhout, Breda of andere plaatsen in de Baronie. En Thuisvester gaat op zoek voor wie zelf niets vindt. In Oosterhout, maar ook daar buiten.’’

De nieuwe flats worden wel duurder, maar dat wordt terugverdiend door beduidend lagere energiekosten, verwacht Hobbelen.

Volledig scherm De locatie van de flats in Oosterhout die worden gesloopt. © Thuisvester

Hobbelen is zich bewust van de grote impact van het project. ,,Maar we willen geen pestkop zijn. We garanderen dat mensen die dat willen kunnen terugkeren naar de wijk. Ze krijgen ook voorrang bij het vinden van een ander huis. Eigenlijk is alles bespreekbaar, behalve de sloop. Dat is namelijk iets dat echt móet gebeuren.’’

Quote We zien wel wat er gaat gebeuren. Bewoners Oosterheide

Sommige bewoners hebben daar ook wel begrip voor. Sloop en nieuwbouw, het zat er al een beetje aan te komen, zegt een echtpaar dat net te horen heeft gekregen dat hun flat de slopershamer wacht. ,,We kijken er positief naar’’, zeggen de Oosterhouters. ,,Want er moest hoe dan ook iets gebeuren. Die flat is zo vochtig, zo kan het niet langer. We zien wel wat er gaat gebeuren.’’