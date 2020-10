Neergeschoten zwanen in polder gevonden: ‘Eentje heeft nog drie kwartier gesparteld’

,,Ik liep zaterdagmiddag rond een uur of vijf door de polder richting het natuurgebied toen ik de knallen hoorde. In de verte zag ik een jager staan met een geweer en een klein kind. Ik dacht er eerst niks van, want het is in sommige gevallen toegestaan om te jagen en van een grote afstand zie je nooit of en wat iemand heeft geraakt”, begint Marjan Vissers uit Lage Zwaluwe haar verhaal.