Nederlandse honden speuren langs de grenzen wereldwijd: ‘we trainen ze als middel of als wapen’

‘Rex tszit’. Het klinkt even gek: Perzisch sprekende mensen die Nederlandse commando’s geven aan een hond. Toch worden bijna alle honden in het Nederlands getraind. ,,Nederlandse honden staan bekend als de beste en worden wereldwijd ingezet. Luister goed bij documentaires over grensbewaking of politiecontroles. Amerika, Koeweit, Irak of Colombia: de commando’s worden in het Nederlands gegeven”, legt Koen Schellekens uit.