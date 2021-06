‘Nederland heeft nu al te weinig ruimte om zijn eigen voedsel te kunnen verbouwen’

BoerenpraatMADE - Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week schrijft hij over zorgen die hij heeft. ,,De landbouw is opnieuw de grote boosdoener en stevige maatregelen zijn nodig.”

De eerste snedes gras zijn ondertussen geoogst en de tarwe, mais, soja en bonen groeien volop. Het ging niet allemaal zonder slag of stoot. Het weer is wat grillig voor het gras. De vogels hadden het voorzien op onze mais, die we daardoor deels over moesten zaaien en in de soja was de onkruiddruk toch hoger dan verwacht.

Voordelen

Maar dat zijn natuurlijk gewoon de zaken die bij je vak horen, die los je op zo goed als je kan en je neemt soms je verlies tegen de omstandigheden. Na een aantal droge jaren hoeven we dit jaar amper te beregenen wat voordelen heeft qua arbeid en financiën.

Toch zijn er grotere zorgen. De BV Nederland krijgt een aantal zaken niet op orde en blijft continu naar de agrarische sector als boeman wijzen met foute framing. Dat gaat uit de hand lopen. Minister Schouten heeft een brede groep mensen (veelal zelfbenoemde bestuurders, ex- en oud-topmannen) gevraagd een advies uit te brengen hoe ze Nederland uit de zelfgecreëerde ellende kan halen.

Uitlekken

Dat advies gaat morgen gepresenteerd worden. Maar zoals in goede Haagse kringen de normale praktijk is, laat men daar eerst belangrijke passages uit uitlekken zodat het allemaal al een beetje een plaats kan krijgen. Maar wat je dan leest, vervult je met afschuw en ongeloof. De landbouw is opnieuw de grote boosdoener en stevige maatregelen zijn nodig.

Verandering is van alle tijden. Zelf hebben we er 25 jaar geleden al voor gekozen om meer in de korte keten te gaan werken. Al veel langer werken we natuurinclusief en sinds een jaar of vier ook PlanetProof. Op eigen initiatief produceren we GMO-vrij, dat doen we nu een jaar of zeven. We melken een zeldzaam Nederlands runderras en ontvangen vele bezoekers ter educatie op het bedrijf.

Maar hoe goed je best je ook doet, men dreigt met een generieke korting op je productierechten. En mocht je bedrijf toevallig in het Groene Hart of de Gelderse Vallei gevestigd zijn, dan heb je pech. Die gebieden moeten vrijwel leeg worden gemaakt van ‘vervuilende’ landbouw om nieuwe vinex-steden te kunnen bouwen. Nee, daar knapt de natuur van op...

Den Haag is de weg kwijt. Nederland heeft nu al te weinig ruimte om zijn eigen voedsel te kunnen verbouwen. Nederlandse banken en bedrijven investeren al jaren in Oekraïne en Oost-Europa. Men produceert daar op een veel vervuilender en dieronvriendelijker wijze als hier, dat steekt. Maar veel erger nog, we maken onszelf afhankelijk van dat voedsel.