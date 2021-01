Nauwelijks stopcontacten in nieuw Cambreur College, dat bespaart stroom: ‘Telefoon of laptop opladen kan thuis’

Oudste relschop­per in Mid­den-West-Bra­bant is 76 jaar, ook twintigtal vrouwen opgepakt

29 januari BERGEN OP ZOOM - Burgers in West-Brabant en Zeeland helpen de politie volop bij het voorkomen van nieuwe rellen rond de avondklok en het oppakken van raddraaiers. De afgelopen dagen deelden tientallen verontwaardigde mensen in de politieregio foto's en filmpjes van vernielingen en daders. Ook kreeg de recherche tientallen tips over mogelijke raddraaiers en opruiing op sociale media.