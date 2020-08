Natuurvrienden willen uitvliegen, maar de nestkastjes komen maar niet

De teleurstelling bij D66 en PvdA begint om te slaan in ergernis. ,,De wethouder voert een raadsbrede motie niet uit en is nalatig”, meent Antonet Krol van D66. Ook Peter von Meijenfeldt is uitgesproken. Hij vindt dat de wethouder niet voldoet aan de raadsbreed aangenomen motie om de eikenprocessierups natuurlijk te bestrijden. ,,De gemeente besproeit de bomen nu met Xentari. Daardoor doodt je ook alle andere rupsen en insecten.”

Sluipwespen

Na de grote overlast van de eikenprocessierups besloot de gemeenteraad in juli 2019 de overlast preventief biologisch te bestrijden. In november presenteerde de wethouder een plan. Op vijf proeflocaties zouden telkens twintig mezenkastjes komen te hangen, en bermen zouden ingezaaid worden met bloemen om natuurlijke vijanden van de jeukrups als sluipwespen te lokken. In totaal zouden er 350 nestkastjes komen, ook voor roodborst, boomkruiper en vleermuizen. In ieder geval zou in 2020 de bestrijding worden opgepakt.

Vrijwilligers van de NLGR stonden direct al in november te trappelen van ongeduld. Uiteindelijk voor boomfeestdag hingen ze op de Flaassendijk/Mosstraat twintig mezenkastjes op en werden enkele bermen ingezaaid. En daar bleef het bij, liet de PvdA in juni al weten. Kortom, een seizoen verloren.

Volledig scherm Een vrijwilliger van NLGR maakt een berm in Rijen klaar om in te zaaien in de strijd tegen de eikenprocessierups.De planten moeten insecten aantrekken die natuurlijke vijanden zijn van de jeukrups. © Foto NLGR

Bij voorzitter Sietsk de Regt van NLGR overheerst onbegrip. ,,Mezen zoeken in september al hun nestelplek voor het voorjaar. De kastjes zijn eind mei pas besteld. Nu zijn ze er nog niet. Weer een seizoen verloren. Het is geen botte onwil, op andere terreinen gaat het vaak goed, maar dit lukt maar niet. Ook zaaigoed ontbreekt.”

Gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans bevestigt dat de kastjes verlaat zijn. ,,Vanwege corona waren er twintig besteld voor boomfeestdag. De rest was uitgesteld, want de meeste vrijwilligers zijn wat ouder. Begin juni bleek dat vanwege 1,5 meter afstand de levering een stuk langer was geworden. De eerste honderd komen binnen twee weken, de overige in ieder geval dit jaar.” Leemans meent dat de wethouder dan aan de motie heeft voldaan. Namelijk dat in 2020 de uitvoering zou zijn.

Hij zegt dat de gemeente erg blij is met de NLGR. ,,Volgens onze deskundige komen de kastjes wel op tijd voor het nieuwe broedseizoen.” Ook is er alleen in de kernen en langs drukke fietspaden met Xentari gespoten.