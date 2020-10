Natuurstrijder Peter von Meijenfeldt is van de adel en van de arbeider

MOLENSCHOT - Met zijn adellijke naam lijkt Peter von Meijenfeldt een vreemde eend in de bijt bij arbeiderspartij PvdA en regionale milieuorganisaties. Niets is minder waar. De bestuurder maakt zich al 50 jaar sterk voor de natuur en minder bedeelden. ,,Beschamend hoe weinig we inzetten op sociale woningbouw.”

Peter von Meijenfeldt stopt als fractievoorzitter van de PvdA Gilze en Rijen. De laatste twee jaar van deze termijn blijft hij raadslid. Mariëlle Doremalen uit Gilze volgt hem op, zo was afgesproken. Von Meijenfeldt heeft er vrede mee, zegt hij en benadrukt alle vertrouwen te hebben in zijn opvolger.

Volhardend

Toch past zijn voortijdige vertrek niet bij de ervaren bestuurder. Op politiek gebied, in de vele maatschappelijke functies, vooral op sportgebied en natuurontwikkeling is hij decennia actief. Von Meijenfeldt wijkt niet graag, is volhardend, kan rechtlijnig zijn, koppig als hij vindt dat hij gelijk heeft.

Zo brak hij in 2016 met atletiekvereniging Spiridon. Nog steeds een pijnlijk verhaal. Hij was net na 25 jaar als voorzitter gestopt, met als hoogste prestatie een eigen atletiekbaan voor de club. ,,Binnen de vereniging werd op die sport neergekeken. Ik gaf sinds 2004 trainingen Nordic Walking (NW). Dat ging niet.”

Von Meijenfeldt vertrok met de andere trainers en leden en begon NW-vereniging Gilze en Rijen. ,,Een actieve, enthousiaste club met 150 leden”, zegt hij trots.

Rode generaal

Paspoort Peter von Meijenfeldt (71) gehuwd met Liesbeth, 4 kinderen, van wie twee geadopteerd. Woonplaats: Molenschot. Opleiding: HBS-B Groningen, NHTV Breda (Nu BUas), Postacademische opleidingen. Hobby’s: Schrijven, lezen, sport (actief), natuur en cultuur. Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau Carrière: Directeur Brabantse Milieufederatie (1973-1984). Provincie Zuid-Holland (1984-1986). Ministerie LNV (1986-1990). Directeur van de Twaalf Landschappen in Nederland, waaronder Brabants Landschap (1990 t/m 2003). Manager Europees Centrum Natuurbescherming Tilburg (2004-2015). Enkele functies: PvdA-raadslid (11 jaar), 6 jaar fractievoorzitter. Provinciale Staten (2000 - 2007). Waterschap Brabantse Delta (sinds 2019). Voorzitter natuurvereniging Markkant, 25 jaar voorzitter atletiekvereniging Spiridon Rijen. Peter von Meijenfeldt groeide op in Groningen. Zijn vader was accountant, wethouder, lid van Provinciale Staten en de Eerste Kamer. ,,Politiek is me met de paplepel ingegoten.” Zijn oom Michiel was de 'rode generaal’, gouverneur van de KMA in Breda (1976-1980) en actief in de vredesbeweging. Na enige aarzeling zegt de politicus dat zijn familiegeschiedenis 500 jaar terug gaat. ,,Mijn voorouders hoorden tot de Zweedse adel. Er staan nog kastelen met het familiewapen. Zij waren bij veldslagen betrokken, niet allemaal fris.”

In 1967 ging hij studeren in Breda. Al voor hij klaar was, werd hij de eerste voorzitter van de Brabantse Milieu Federatie. ,,Een geweldige tijd, dag en nacht reizen door Brabant. Milieu leefde enorm, vooral na het rapport van de Club van Rome met het rapport Grenzen aan de Groei. Het aantal milieuorganisaties steeg in mijn tijd van 25 naar 135.” Bij zijn opeenvolgende banen stond natuurontwikkeling altijd voorop.

Markkant

Stilzitten werkt niet bij Von Meijenfeldt. Daar krijgt hij van zijn Liesbeth wel eens klachten over. Sinds begin jaren '70 vervulde hij tal van functies binnen de PvdA. Hij is voorzitter van natuurvereniging Markkant in Breda, bij natuurvereniging NLGR in zijn eigen gemeente zet hij zich in voor de boomkikker, is algemeen bestuurslid bij het waterschap en verzorgt lessen en activiteiten bij zijn NW-club.

In Gilze en Rijen gaat het met de PvdA weer goed, vindt de politicus. ,,Ik zou er wel nog vijf jongeren bij willen.” Was hij niet liever ook wethouder geweest? ,,Je ziet meer resultaat als je mee aan het stuur zit. De coalitie is ook niet op samenwerking gericht. Veel wordt voorgekookt, dualisme ontbreekt terwijl de raad juist de koers moet bepalen.” De politicus vindt dat de wethouders beter moeten communiceren. ,,Alleen Sandra Diepstraten zoekt contact, bijvoorbeeld over de aanleg van de tunnel bij het station.”

Het gebrek aan sociale nieuwbouw stoort hem mateloos. ,,Beschamend in vergelijking met Dongen en Oosterhout. Uit het centrumplan Gilze is alle sociale woningbouw verdwenen. We hebben de grond te goedkoop verkocht. Wat mij betreft komt er een hertaxatie van het hele centrumplan Gilze.”

Hij geeft toe dat ook zijn eigen fractie en partij landelijk te weinig het belang van bouwen voor de lagere inkomensgroepen hebben gestimuleerd.

En dan is er de zoektocht naar een nieuw gemeentekantoor voor de ABG-gemeenten. Baarle-Nassau blokkeerde het Audax-gebouw in Gilze. ,,Zonder een goed centraal kantoor sterft de samenwerking in ABG een zachte dood.”

De PvdA wil in Rijen blijven, misschien de voormalige hockeyvelden aan Atalanta. ,,De grond is van de gemeente en is goed bereikbaar. Vanwege de vliegbasis mogen hier geen woningen komen. Een gemeentehuis kan prima.”