NatuurPodium Gilze en Rijen trekt de stekker er uit

Zomerprogramma

Het bestuur van de stichting heeft de gemeente in een brief laten weten dat het burgerinitiatief ten einde is om bij atletiekvereniging Spiridon, De Leemput, in Rijen een natuurpodium in het leven te roepen. Het van gerecycelde kunststof opgetrokken buitentribune moest de basis zijn voor een cultureel zomerprogramma met kunstvormen als muziek en toneel en andere kinderactiviteiten, wanneer de programma's van de reguliere culturele centra in de gemeente stilstaan.