Natuurgebied Gilze en Rijen grootste ooit in gemeente

GILZE EN RIJEN - Een kleurrijk natuurlint van 8 kilometer dat door het landschap slingert met bloemrijke oevers en wandelpaden, waterbekkens en insectenhotels. Dat is in grote schetsen het al bekroonde plan voor de Wouwervallei onder Gilze en het grootste natuurplan ooit in de gemeente.

,,En dan zou hier een vistrap kunnen komen om het waterverloop natuurlijk te reguleren en vis een natuurlijke omgeving te bieden.'' Maaike Riemslag en Will van Riel wijzen op de sluis in de Wouwerbeek aan de Lange Reit in het buitengebied van Gilze. Want een sluis verstoort de vrije doorgang van vissen en die moeten weer terugkomen in het stroompje. Het is een van de vele natuurverrijkende maatregelen.

Volledig scherm De vistrap zoals die is gemaakt in de Wouwerbeek aan de kant van Breda is een voorbeeld voor de bovenloop van de beek. © Foto NLGR

Riemslag en Jos Dilven zijn leden van de vogelwerkgroep van de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) en kwamen op de proppen met het plan. Met steun van coördinator Will van Riel van hun vereniging hebben ze breed enthousiasme gevonden bij onder meer Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Gilze en Rijen en de ZLTO. En de provincie. Het Groen Ontwikkelfonds Brabant bekroonde het burgerinitiatief met een bedrag van 7.500 euro. Daarvoor willen ze een stuk gemeentegrond aan de Bredasedijk verrijken. Daar is de natuur nu al het mooist.

Haalbaarheidsplan

Het is nog even wachten. Voor de zomer komt een haalbaarheidsplan dat naast genoemde partners ook mede in opdracht van de gemeente Breda betaald wordt. Want de in de Wouwervallei gelegen Gilzewouwerbeek komt uit op een natuurproject dat Breda onder Bavel heeft laten uitvoeren. ,,Als in ons deel de beek meer meandert en er meer wateropvang is, betekent dat bij extreem weer minder wateroverlast in Breda'', schetst Will van Riel.

Langs de beek staan meer mooie dingen te gebeuren. Meer meanderen, oevers krijgen een hoge en lage kant, waterbekkens en overloopgebieden, rijk bebloemde oevers trekken meer insecten en dus vogels en struweel verbetert de biotoop voor diverse uilen en salamanders.

Uilengebied

Het plan ontstond toen Maaike Riemslag ontdekte dat de gemeente in Gilze-Zuid woningen wilde bouwen. ,,Net in een van de beste uilengebieden van de gemeente'', zegt ze. Het werd interessant toen bleek dat via de regeling Ruimte voor Ruimte zes ton beschikbaar was voor natuurcompensatie. ,,Maar we gaan alle potjes die er zijn aanspreken.'' Ze zijn eerst met boeren gaan praten. Net op tijd. ,,Een van hen zei vijf jaar eerder nog niet te hebben willen meedenken'', vertelt Riemslag. Dat is nu anders. Bijna alle boeren langs de beek zijn bereid nu of over enkele jaren mee te werken.

Een van hen, Cees van Opstal, had al een creatief idee. Deze landbouwer wil een laag gelegen gebied aan de Brakken zijn overloopfunctie voor water teruggeven. ,,Drassig en plassen. Hij wil drie vijvers in de vorm van zijn initialen C V O. Zo laat hij een permanente handtekening achter op zijn grond.'' Riemslag en Will van Riel genieten van het enthousiasme en de fantasie die is losgekomen. Van Opstal heeft nu als motto: Wij zijn van de wereld, de wereld is van iedereen.