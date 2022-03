Natte oksels en klamme handjes bij Hét Verkiezingsdebat: ‘Maar hier viel geen stem te winnen’

Politiek Geertrui­den­berg in debat: 'Hoe komen we die huiskamer binnen?’

RAAMSDONK - Een feestje voor eigen publiek was het verkiezingsdebat van Geertruidenberg, georganiseerd door lokale omroep SLOG. Zeven lijsttrekkers, prekend voor eigen parochie in de sfeervolle zaal van de Zeven Zusters in Raamsdonk.

8 maart