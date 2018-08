Nationaal Park De Biesbosch schrapt de Biespas

De Biespas, een initiatief van het parkschap en Staatsbosbeheer, werd eind 2016 ingevoerd. ,,Het was de bedoeling om extra middelen te werven voor de instandhouding van voorzieningen in het gebied’’, legt Slootweg uit.

Hij schat het aantal Biespassen dat de afgelopen twee jaar is verkocht op 3000. Voor de projectleider een flinke tegenvaller.

Bij de start van de Biespas sprak Slootweg zelfs nog de verwachting uit dat in het eerste jaar zo’n 6000 donateurs geworven zouden kunnen worden. Hij schatte toen dat het aantal kon oplopen naar 18.000 donateurs.

Quote De gedachte dat mensen wel geld over zouden hebben, is niet juist gebleken Wim Slootweg

Aanname

,,Misschien is onze aanname verkeerd geweest dat de bereidheid om te betalen groot genoeg was’’, zegt Slootweg, die aangeeft dat vooraf wel is onderzocht of mensen überhaupt wilden betalen voor het project. Uit dat onderzoek bleek dat er genoeg animo voor zou zijn.

,,We hadden er echt heel andere verwachtingen bij. Maar de gedachte dat mensen wel geld over zouden hebben, is niet juist gebleken.’’

Volgens Slootweg is dit het juiste moment om een punt te zetten achter de verstrekking van de Biespas. ,,We hebben deze keuze gemaakt om te voorkomen dat we geld kwijtraken. Het is beter om nu te zeggen dat we de stekker eruit trekken.’’

15 euro

Biespashouders betaalden een jaarlijkse bijdrage van 15 euro en ontvingen daarvoor een pas waarmee ze voorrang en voordeel kregen op bijvoorbeeld activiteiten.

De opbrengst van de verkoop van de passen werd besteed aan het in stand houden en opknappen van recreatievoorzieningen in de Biesbosch.

,,Dat is ook zeker gebeurd. Er zijn heel leuke dingen gedaan, het geld is niet weggegooid’’, aldus Slootweg. De opbrengst is bijvoorbeeld gestoken in het opknappen van recreatiestrandjes, plaatsen van nieuwe informatieborden en het vervangen van routebordjes die waren verdwenen of vernield.

Morgen stopt de verkoop van de Biespas. Mensen die nog een pas in hun bezit hebben, kunnen deze tot 31 december gebruiken.

