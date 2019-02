Nationaal Park De Biesbosch krijgt begroting niet rond, directeur treedt terug

Taakstraf geëist tegen verkeersre­ge­laar voor kindermis­bruik in Sprang-Capelle

13:38 BREDA - Tegen een verkeersregelaar die in Sprang-Capelle een jongetje van 8 jaar oud seksueel zou hebben misbruikt is donderdag in de rechtbank in Breda 180 uur taakstraf en een maand voorwaardelijk celstraf geëist.