Nachtelijke joyrider (14) in Raamsdonksveer valt op vanwege zeer slecht rijgedrag

Ruim 100 migranten krijgen onderdak in voormalig broeder­huis Glorieux, ondanks bezwaren buurt

31 juli DONGEN - Niets staat de huisvesting van ongeveer honderd arbeidsmigranten in het voormalige broederhuis Glorieux in Dongen meer in de weg. Het gemeentebestuur wijst de bezwaren van de buurt definitief af.