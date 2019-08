Nachtelijke botsing in Oosterhout: dronken automobilist uit Waspik moet rijbewijs inleveren

Plan voor spitsbus van Vrachelen naar Breda

7:00 OOSTERHOUT - Schoolgaande jongeren die vanuit Vrachelen in Oosterhout snel naar de opleiding in Breda willen, kunnen als de plannen doorgaan vanaf 2020 in een rechtstreekse bus stappen. Vervoersbedrijf Arriva overweegt om een extra spitsbus (lijn 324) van Vrachelen naar Breda te laten rijden. Wethouder mobiliteit, Marian Witte, van Oosterhout is enthousiast. De provincie hakt in september de knoop door.