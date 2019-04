Naar De Vlinder in Hank voor hulp of gezelligheid

UPDATE Tilburgse ‘drugskok’ tot 10 jaar cel veroor­deeld voor een van grootste labs ooit in Duitsland

16:47 TILBURG/KLEVE - De 40-jarige Stan de C. uit Tilburg is in Duitsland veroordeeld tot een celstraf van 10 jaar. Volgens de Duitse justitie was de Tilburger de ‘kok’ in een van de grootste drugslaboratoria die in het land zijn opgerold.