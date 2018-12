Naamswisseling: sociaal werkbedrijf ‘De GO’ heet voortaan MidZuid

,,Deze nieuwe naam past veel beter bij ons en hij is veel duidelijker", zegt directeur Egbert Lichtenberg. Lichtenberg presenteerde de nieuwe naam dinsdagmiddag tijdens de kerstviering als eerste aan alle medewerkers. ,,De oude naam is niet meer van deze tijd", stelt de directeur. ,,Als mensen met ons te maken krijgen, zien ze veel namen van de verschillende onderdelen van ons bedrijf als Wava, GO, WerkLink en soms Entrada. Dat is erg onduidelijk. Onder de naam MidZuid treden we naar buiten als één organisatie. MidZuid staat midden in de samenleving in het zuiden van Nederland.”



De belangrijkste reden om de naam te moderniseren is ‘de uitstraling’ naar buiten toe. ,,We zijn niet meer de sociale werkplaats van vroeger. We zijn nu een netwerkbedrijf waar mensen de mogelijkheid krijgen om te groeien en zich te ontwikkelen. Door de komst van de Participatiewet in 2015 zijn we als organisatie van binnen veranderd, het verhaal naar buiten klopte niet meer. Het werd tijd om dat aan te passen. De meeste medewerkers, zo'n tachtig procent, werken tegenwoordig buiten de muren in een reguliere werksetting. Daarom is het belangrijk dat we ons met een duidelijke naam profileren naar bedrijven toe”, aldus Lichtenberg.”