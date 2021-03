Naakte verwarde man zorgt voor overlast op snelweg A27 Oosterhout

Geen noodzaak voor vrijlig­gend fietspad Bergsebaan: ‘Liever aanpak Ruiter­spoor’

6:54 DEN HOUT - Er is geen noodzaak voor een vrijliggend fietspad langs de Bergsebaan. Zo luidt een conclusie in het onderzoek naar de bereikbaarheid van de zuidwestkant van Oosterhout. Dorpsbelang Den Hout reageert tevreden: ,,Een vrijliggend fietspad is zonde van het geld.”