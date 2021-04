Na vijf jaar ploeteren gaat historisch café De Tip in Gilze weer open

Brasserie Pigalle opent deze zomer aan de Oosterhout­se Markt

6 april OOSTERHOUT - Oosterhout heeft er deze zomer een nieuwe horecazaak bij: Brasserie Pigalle. De nieuwe uitbaters hopen in juni of juli te openen in het pand waar voorheen De Schout was. De zaak zit vlak naast de Sint-Jansbasiliek.