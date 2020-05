Na 'valse start' mogen Oosterhouters nog een keer hun zegje doen over windmolens

Stationsge­bouw Gil­ze-Rij­en in oude staat hersteld, daarom voorlopig geen koffie of snoep in 104 jaar oud gebouw

25 mei RIJEN - Het 104 jaar oude stationsgebouw in Rijen wordt in oude staat teruggebracht. Reizigers kunnen tot oktober geen koffie of snoep meer scoren in de wachtruimte, die tijdelijk dicht is. Vrijwilligers blijven in de ochtend wel paraat voor reishulp.