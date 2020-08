Na twintig jaar stoppen met je zaak: ‘Alsof we ons kindje moeten begraven’

UPDATE Auto van vermiste Bert de Laat gevonden in water bij Drimmelen, inzittende overleden

4 augustus DRIMMELEN - De auto van de vermiste Bert de Laat (70) is dinsdag gevonden in het water bij Drimmelen. Volgens de politie zat er iemand in, die is overleden. Jeroen Ligtvoet, de schoonzoon van de vermiste man uit Made, reageert kort op het nieuws: ,,We moeten er vanuit gaan dat hij het is.”