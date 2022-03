Na twee jaar ‘chagrijn‘ keert Parkfeest terug met Maan en Di-rect: ‘Het wordt een knalfeest’

Zorg voor mensen met Covid leidt nog steeds tot 'grote druk op capaciteit’ in Amphia

BREDA/ROOSENDAAL - In de West-Brabantse ziekenhuizen liggen op dit moment rond de tachtig patiënten met corona. Ongeveer de helft is opgenomen vanwege een andere oorzaak waarna ze in het ziekenhuis positief zijn getest.

23 maart