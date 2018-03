GILZE EN RIJEN - Na twee jaar onderhandelen is het basisschool De Vijf Eiken in Rijen toch gelukt. De groei van de school kan met drie lokalen ín het schoolgebouw in Rijen worden opgevangen. Kinderopvang Humanitas verplaatst een deel van de buitenschoolse opvang (bso).

Soms waren er pittige discussies tussen gemeente aan de ene kant en basisschool en ouders aan de andere kant. De Vijf Eiken Eiken groeide flink en had een tekort aan leslokalen. De gemeente stelde voor om lege lokalen in andere scholen te gebruiken, maar dat vonden school en ouders te ver weg of onpraktisch. Een tussenoplossing werd gevonden in de huur van twee lokalen bij kinderdagverblijf O-die Kids in de Schimmelpenninckstraat. ,,Niet ideaal'', vindt leerkracht Anton Wolvekamp. ,,Onpraktisch voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Bovenal een domper op het wij-gevoel.''

Oplossing

Na vele gesprekken stelde de gemeenteraad een bedrag beschikbaar om óf noodlokalen te bouwen of een andere oplossing te vinden. Een van de opties was dat kinderopvang Humanitas zou inschikken. Daar werd verder over gesproken en daar is uiteindelijk ook de oplossing gevonden, zodat de school alle groepen met ingang van het nieuwe schooljaar weer onder één dak heeft.

De gemeente heeft in overeenstemming met De Vijf Eiken, Humanitas en woningcorporatie Leystromen ingestemd met herinrichting. Daarbij gaat de school gebruik maken van een groot deel van de bovenverdieping van het huidige gebouw waar Humanitas nu nog zit. Regio-directeur Midden-Brabant Ans Romeijn van Humanitas is 'heel blij met wat er nu gebeurt'. ,,We gaan een deel van de buitenschoolse opvang naar elders verplaatsen. Daarvoor hebben we een nieuw concept ontwikkeld: outdoor-bso. Kinderen zijn daarbij echt buiten in de natuur actief.''

Gelukkig

Romeijn zegt gelukkig te zijn dat praten met elkaar tot de goede oplossing heeft geleid. Voorlopig gaat het bij de outdoor-bso om drie dagen per week. ,,We zijn bezig met het vinden van een locatie, waar kinderen straks bij slecht weer ook binnen kunnen worden opgevangen. We zijn in gesprek, maar dat is nog niet helemaal rond. De nadruk ligt echt op natuurbeleving.''